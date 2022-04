Fiorentina, Italiano come Pioli: i viola eguagliano il record della Lazio

La squadra biancoceleste era stata l'ultima a vincere due volte nella stessa stagione al San Paolo fino a ieri quando ci è riuscita...

RASSEGNA STAMPA - La Fiorentina di Vincenzo Italiano si candida a essere una delle belle sorprese di questo campionato. I viola sono in piena lotta per l'Europa e continuano a mostrare una crescita costante. I toscani ieri sono stati protagonisti dell'impresa di giornata espugnando per 3-2 il Maradona di Napoli. I toscani hanno stabilito un record vincendo per la seconda volta in stagione in terra campana, dopo l'affermazione in Coppa Italia del gennaio scorso. Come sottolinea la consueta rassegna stampa di Radiosei, prima di Milenkovic e compagni l'ultima squadra a riuscirci era stata la Lazio. Bisogna tornare alle stagione 2014/15 quando i biancocelesti allenati da Pioli riuscirono in meno di due mesi a vincere due volte nell'allora San Paolo. I capitolini si imposero nel ritorno della semifinale di Coppa Italia grazie al gol di Lulic per poi ripetersi in campionato. In un match folle valido per l'ultima giornata della stagione, i biancocelesti si imposero per 4-2 staccando il pass per i preliminari di Champions League.