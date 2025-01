Fiorentina, quali scelte contro la Lazio? Folorunsho freme, gli altri...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2025

RASSEGNA STAMPA - Si avvicina il fischio d'inizio di Lazio - Fiorentina, La Lazio vuole riscattare la sconfitta dell'andata e accaparrarsi altri tre punti fondamentali per la corsa Champions. La Fiorentina, dal canto suo, vuole avvicinarsi ancor di più ai biancocelesti, attualmente al quarto posto e distanti sei punti.

Ci saranno diverse assenze importanti da entrambe le parti. Se i biancocelesti dovranno fare a meno di Tavares, Lazzari, Patric e il solito Vecino, alla Viola mancheranno Colpani, Ikoné e Cataldi. L'ex Lazio è fuori per un affaticamento muscolare e non è riuscito a recuperare in tempo per tornare a calcare il terreno dello Stadio Olimpico; Ikoné è fuori per questioni di mercato, mentre Colpani, come spiegato da Palladino, ha preso una botta alla caviglia. Quest'ultimo probabilmente verrà sostituito da Michael Folorunsho, altra ex conoscenza laziale, vicino a vestire la maglia biancoceleste in estate.

Di seguito la probabile formazione della Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Adli, Mandragora; Folorunsho, Gudmundsson, Sottil; Kean. All. Palladino.