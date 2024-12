Flaminio, la Roma Nuoto e un progetto da 55 milioni: c'è il via libera

RASSEGNA STAMPA - La Roma Nuoto non molla il Flaminio nella lotta contro la Lazio. Come riportato da Il Tempo, la Conferenza dei Servizi avrebbe dato il via libera al suo progetto, presentato insieme a Costruzioni Civili e Commerciali spa e Rubner Holzbau srl. La loro intenzione sarebbe quella di riqualificare lo stadio per trasformarlo nel 'tempio dello sport femminile', come ha detto anche l’architetto progettista Giacomo Manca di Villahermosa.

In particolare, nella giornata di ieri, il dipartimento Sport di Roma Capitale avrebbe formalizzato la conclusione della conferenza con esito positivo, facendo iniziare la fase di analisi della sostenibilità economico-finanziaria del programma. Una volta terminate queste verifiche si passerà in giunta e in poi in Assemblea capitolina.

Il progetto della Roma Nuoto, nello specifico, ha un valore di circa 55 milioni di euro, con una piscina olimpionica da 50 metri, campi da padel, pista da pattinaggio e una da hockey su ghiaccio. In questo senso non sono arrivati 'atti di dissenso' dalle istituzioni coinvolte, ma servirà una variante in riferimento all'aspetto urbanistico e una verifica a livello archeologico. Senza poi dimenticare anche vari approfondimenti su mobilità, trasporti, sosta e accessibilità.