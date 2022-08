FORMELLO - Oggi la ripresa degli allenamenti: tre giocatori da monitorare

Non sarà concesso riposo alla squadra dopo la vittoria di ieri contro l'Inter: oggi si torna in campo, in vista della Sampdoria...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Nessuna pausa, nessun giorno di riposo: dopo la vittoria di ieri contro l'Inter, oggi la Lazio torna subito al lavoro in vista del turno infrasettimanale. I biancocelesti, come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, alle 18.30 si raduneranno a Formello, dove inizieranno a preparare fin da subito la sfida contro la Sampdoria del 31 agosto. Nella giornata di oggi andrà in scena la seduta di scarico, almeno per i titolari, da domani si gestiranno le energie per evitare sovraccarichi di lavoro e da inizio settimana si tornerà a fare sul serio. Sarri dovrà valutare le condizioni di Manuel Lazzari, ieri in campo dal primo minuto nonostante il problema gastroenterico che ha svelato il dottor Rodia al termine del match, e di Pedro, grande protagonista della sfida, che in queste settimane ha recuperato da un problema accusato durante il precampionato. A questi si aggiunge anche Ciro Immobile che, come mostra la storia pubblicata su Instagram, ha accusato una botta nel corso del match, più precisamente in occasione del terzo gol. Tutti e tre non dovrebbero essere in dubbio per la trasferta di Genova, specialmente il bomber e lo spagnolo, autore ieri sera del 3-1 definitivo, ma le decisioni su di loro verranno prese da lunedì, quando scatteranno le prime prove tattiche.