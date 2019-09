Garcia: "Derby? Apprezzo la Lazio, ma non potrei mai allenarla"

Una piccola rivincita la Lazio se l'è già presa nella passata stagione: il Marsiglia di Rudi Garcia battuto in Europa League sia all'andata sia al ritorno durante la fase a gironi. Quel Rudi Garcia che nei suoi anni sulla panchina della Roma non ha mai perso un derby: 3 vittorie e 2 pareggi. Intervistato sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, l'allenatore francese ha commentato a proposito: "È molto bello, ma spero di giocarne altri. Non potrei andare alla Lazio, anche se apprezzo il loro lavoro. Alla Roma, invece, tornerei molto volentieri". E se gli si chiede un pronostico sulla Serie A, Garcia vede Roma e Lazio sullo stesso livello: "La Juve è favorita, ma vedo bene il Napoli e l'Inter. Penso che i primi tre posti saranno loro. Per il 4°, oltre a Roma, Milan e Lazio, c'è l'Atalanta".

