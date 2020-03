Giaccherini: "Non credevo che la Lazio fosse così forte"

L'emergenza coronavirus ha stoppato i sogni della Lazio. La squadra di Inzaghi stava disputando una stagione magica e, grazie ai 22 risultati utili consecutivi, si era portata al secondo posto a una sola lunghezza dalla Juventus. Il diffondersi del virus ha stoppato tutto, ma dalle parti di Formello sperano che il campionato possa riprendere anche tra due mesi per continuare a sognare in grande. A elogiare quanto fatto dalle aquile ci ha pensato anche Emanuele Giaccherini. Il calciatore del Chievo ha parlato sulle pagine de La Gazzetta dello Sport della lotta per il titolo incoronando i capitolini. Ecco le sue parole: "Immaginavo la Juve davanti e l'Inter dietro, non credevo invece ad una Lazio così. Quella non solo dei quattro tenori, non dolo di Immobile, MIlinkovic, Luis Alberto e Correa ma anche di Acerbi e di una grande difesa".

