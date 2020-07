Gravina: "Siamo pronti a riaprire gli stadi appena avremo l'ok dal CTS"

La questione relativa all'apertura degli stadi prima del termine della stagione trova il favore della maggior parte, se non di tutti, i club di Serie A. L'ok però dovranno darlo le autorità competenti in base all'andamento della curva dei contagi. Anche il presidente della Figc Gabriele Gravina ha espresso ul suo parere in merito in un'intervista riportata dalla rassegna stampa di Radiosei: "Mi auguro che il derby tra Juventus e Torino di stasera sia l'ultimo a porte chiuse. Se la curva dei contagi continuerà a scendere spero che il Comitato tecnico scientifico possa darci nuove indicazioni in merito. Noi siamo pronti".

