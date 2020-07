PAIDEIA - Lazio, nuovi controlli per Luiz Felipe: le condizioni

Nuovi controlli in clinica Paideia per Luiz Felipe. Il brasiliano sta ancora smaltendo la lesione muscolare rimediata il 13 giugno nell'amichevole a Formello poco prima della ripresa del campionato. Per ora il difensore sta svolgendo lavoro differenziato, sicuramente salterà il Milan, quasi certamente il Lecce mentre potrebbe provare il recupero per il Sassuolo.

