Hernanes schiera la sua squadra dei sogni: ma non c'è alcun ex Lazio

RASSEGNA STAMPA- Hernanes ha rilasciato una lunga intervista a Sportweek dove gli è stato chiesto di schierare la sua Top 11. L'ex trequartista della Lazio ha scelto come modulo il 4-3-3. In porta Rogerio Ceni; in difesa da destra a sinistra D.Alves, Miranda, Thiago SIlvia, Marcelo; in mediana Kakà, Pirlo, Zidane: davanti Messi, Ronaldinho e Neymar. Come allenatore Paolo Autieri.

Dopo aver schierato la sua formazione dei sogni Hernanes a tal proposito ha dichiarato: "Amici e fuoriclasse che ho incontrato in carriera San Paolo e Seleçao, più tre campioni dai piedi brasiliani: Pirlo, Zidane e Messi".