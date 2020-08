Il calciomercato va al mare: inaugurazione a Rimini, ma si chiude a Milano

Con partenza del calciomercato l’1 settembre a Rimini, nella location del Grand Hotel, il calciomercato va al mare. L’inaugurazione delle sessione ufficiale trasloca così in Romagna, un colpo di scena che crea grande attesa. La cura dell’evento è ancora di Master Group e Adise (Associazione dei direttori sportivi) e si concluderà lunedì 5 ottobre (ore 20) all’Hotel Sheraton di Milano. L’obiettivo è dare ancora più appeal alle trattative che, in questa particolare annata, avranno delle limitazioni operative per via delle norme sul distanziamento; ma si arricchiranno di diversi eventi e dibattiti in fase di ideazione, riporta La Gazzetta Dello Sport. Come la Mostra sulla storia del calciomercato che dovrebbe essere itinerante in più città. Un modo per far conoscere, luoghi, personaggi e curiosità degli affari del calcio italiano.