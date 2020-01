Il finale diventa zona Lazio: 13 gol realizzati e 6 vittorie negli ultimi 15'

Una Lazio gigantesca sta riscrivendo record e statistiche. La squadra di Inzaghi ha messo insieme dieci vittorie consecutive e ora sogna in grande. Lulic e compagni non mollano mai e hanno fatto la loro fortuna nei minuti finali delle gare. L'ultimo quarto d'ora più il recupero sembra essere il momento preferito delle aquile. Come sottolinea un articolo dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, i capitolini hanno realizzato ben 13 reti su 41 nella parte finale del match. Numeri che hanno ribattezzato la famosa "zona Cesarini" in "zona Lazio". I biancocelesti hanno vinto sei gare nel recupero guadagnando dodici punti a cui va aggiunto anche il pari con l'Atalanta, raggiunta allo scadere da Immobile, per un totale di tredici. Fiorentina, Milan, Sassuolo, Cagliari, Brescia e Napoli sono cadute in serie e nel finale dopo aver lottato contro la Lazio. Per un solo minuto, poi, non si aggiunge anche il match con la Juventus. Caicedo ha segnato nel recupero, ma la rete di Milinkovic del momentaneo 2-1 è arrivata al 74', appena sessanta secondi prima dell'ultimo magico quarto d'ora. Numeri che fanno sognare un intero popolo che non vuole svegliarsi e che aspetta con ansia il finale di gara che è sempre più il momento preferito.

