Immobile, l’Italia ha bisogno di lui. Mancini ci conta e con la Spagna…

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Una stagione non da incorniciare per Ciro Immobile che spera di mettersela alle spalle col sorriso, stasera a Empoli. Gli infortuni non gli hanno dato tregua, lo hanno costretto a fermarsi numerose volte. Si è piegato, ma non si è spezzato. Fame e fuoco negli occhi lo hanno aiutato a rialzarsi, a rimettersi in corsa per aiutare la squadra a centrare quell’obiettivo tanto desiderato: la Champions. Un anno di fatiche e sacrifici che gli è costato anche la Nazionale. Ora però è pronto a riprendersela, Mancini lo ha convocato per la preparazione in vista della semifinale di Nations League con la Spagna. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, il bomber mancava da oltre un anno. Non giocava dallo spareggio con la Macedonia. Il Ct conta su di lui, nessuno in Italia è in grado di segnare tanto quanto il capitano biancoceleste. Domani sera si aggregherà agli azzurri e lunedì mattina svolgerà il primo allenamento all’Acqua Acetosa. Poi, con famiglia al seguito, volerà in Sardegna dove inizierà la preparazione speranzoso di una chance nella gara del 15 giugno contro le Furie rosse.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE