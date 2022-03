Inter, Fiore: "Inzaghi alla Lazio aveva una comfort zone, adesso..."

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Dopo un avvio lanciato, l'Inter di Simone Inzaghi sta vivendo due mesi molto difficili. Dalla sconfitta nel derby contro il Milan, i nerazzurri sono apparsi in difficoltà e il tecnico piacentino è finito sul banco degli imputati. Stefano Fiore ha giocato con Inzaghi ai tempi della Lazio e lo conosce molto bene. L'ex centrocampista ha parlato sulle pagine de La Gazzetta dello Sport ed è convinto che la squadra si riprenderà. Queste le sue parole: «Simone sta pagando ora il periodo di adattamento che poteva esserci all'inizio. Alla Lazio era in una comfort zone. All'Inter la pressione è diversa: sei campione d'Italia e devi lottare per il titolo. Forse anche lui ha commesso qualche errore di gestione, ma queste difficoltà lo renderanno più forte nel futuro».