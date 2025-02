Inter, Inzaghi prepara la sfida contro la Lazio: il punto sui nerazzurri

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - L'Inter dosa le energie e prepara la sfida contro la Lazio. Domani i biancocelesti saranno ospiti a San Siro, si giocheranno i quarti di finale di Coppa Italia. In palio c'è la semifinale contro il Milan, sia Inzaghi che Baroni non vogliono lasciarsela scappare. Il tecnico nerazzurro, nella giornata di ieri, ha concesso un giorno di riposo. La rosa va gestita, anche perché nel prossimo weekend è in programma la sfida scudetto contro il Napoli. Inzaghi ruoterà diversi uomini, un po' per necessità e un po' per far rifitare alcuni: come riporta la Gazzetta dello Sport, saranno out Sommer, Thuram, Carlos Augusto, Di Gennaro e Correa. De Vrij, dopo tre partite in panchina, prenderà il posto di Acerbi al centro della difesa. Davanti a Martinez, probabile anche la presenza di Bisseck al posto di Bastoni; mentre sulla linea di centrocampo ci saranno Zalewski e Zielinski, con Frattesi ancora in dubbio. Bisognerà aspettare l'allenamento di oggi per vedere se Barella sarà costretto agli straordinari o se giocherà l'ex Sassuolo. Calhanoglu, assente dall'inizio contro il Genoa, dovrebbe invece partire dal 1'. In attacco invece probabile la coppia Arnautovic - Taremi, anche se è difficile lasciare fuori un Lautaro Martinez che sembra essere tornato in forma.