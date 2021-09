Italia, Immobile fissa l'obiettivo: un gol per raggiungere Toni e Vialli

Questa sera la Nazionale di Roberto Mancini tornerà in campo per le qualificazioni ai Mondiali del prossimo anno. Sarà il primo impegno degli Azzurri dopo la vittoria dell'Europeo di quest'estate e ovviamente c'è tanta voglia di confermarsi. Contro la Bulgaria scenderà in campo la migliore formazione possibile con Ciro Immobile a guidare l'attacco. Il centravanti della Lazio, riporta la rassegna stampa di Radiosei, insegue un traguardo importante. Gli basta un gol per raggiungere Luca Toni e Gianluca Vialli nella classifica dei migliori marcatori dell'Italia e stasera ci proverà in tutti i modi. Attualmente è a quota 15 reti in 52 presenze e nessuno ha fatto meglio di lui dal punto di vista realizzativo negli ultimi 3 anni con la maglia azzurra. È già nella top 20 dei migliori bomber di sempre ma vuole incrementare il suo bottino.

Lazio, Lotito: "Abbiamo fatto il nostro dovere. Obiettivi? Non si reclamano, si raggiungono" - VIDEO

Zaccagni alla Lazio, duttilità al servizio di Sarri: la creatura di Juric ha fatto il grande salto

TORNA ALLA HOME PAGE