Italia, in programma due amichevoli di cartello: Mancini attende Immobile

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - L'Italia attende la Germania questa sera al Borussia Park. Dopo la disputa della 4 giornata della Nations League, gli azzurri nella notte rientreranno a Firenze con un volo charter. Da lì scatteranno le vacanze per il gruppo dei 29 giocatori dell'Italia. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, il campionato partirà a Ferragosto e la Nazionale si ritroverà un mese dopo a Coverciano per la sosta della Serie A. Il girone di Nations League dunque si concluderà con le ultime due partite: il 23 settembre a San Siro per il ritorno con l’Inghilterra e lunedì 26 a Budapest con l’Ungheria. La prima classificata del gruppo si qualifica per le Final Four in programma a giugno 2023. Dal 14 al 23 novembre invece, Mancini lavorerà per lo stage a Coverciano dedicato ai più giovani. La Figc è all'opera per definire le due amichevoli di cartello alle quali potrebbe prendere parte anche Ciro Immobile. Il capitano della Lazio infatti non è potuto essere presente per gli impegni della Nazionale a causa dell'infortunio alla caviglia destra (infrazione al malleolo). Mancini conta sull'attaccante azzurro, è da troppo tempo che è lontano dall'Italia...