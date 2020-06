Italia, Mancini: "Eravamo pronti per la Svizzera, lo saremo per l'Europeo che verrà"

Il ct della Nazionale italiana ed ex stella della Lazio Roberto Mancini ha parlato nel giorno in cui ci sarebbe dovuta essere la seconda partita degli Europei contro la Svizzera, come riporta l'odierna rassegna stampa di Radiosei: "Eravamo pronti per tutti. Ogni cosa messa a punto. Non sarebbe stato un girone facile come pensavano tanti e non lo sarà tra un anno. La Svizzera è storicamente tosta per noi, ha giocatori di qualità che giocano in top club e un bravo c.t. come Petkovic che ci conosce bene. Ma saremo pronti anche per l’Europeo che verrà. Io ho sofferto molto durante il lockdown. È stato terribile, per i morti, per la sofferenza, ma anche per la rinuncia a tanta parte della nostra libertà. Solo ora ho la sensazione di poterla recuperare. Napoli-Juve è il primo trofeo assegnato dopo la pandemia, l’Olimpico riapre anche se vuoto: un segnale in più della vita che ritrova lentamente la sua normalità. Anche questa notte ha una sua magia".