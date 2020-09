Italia, Mancini prosegue nella staffetta Belotti-Immobile non senza rischi...

L'Italia nella serata di ieri ha esordito in Nations League nel match, terminato 1-1, contro la Bosnia. Una gara tutto sommato sufficiente quella degli azzurri che di certo hanno risentito dei ben dieci mesi di stop. In effetti in campo sono scesi giocatori che hanno finito la scorsa stagione solo qualche settimana fa e sono in procinto di iniziarne una nuova, e ancora calciatori che devono iniziare la preparazione. Fa di certo rumore l'esclusione di Ciro Immobile dalla lista dei titolari. Non c'è infatti al momento un attaccante che lo meriti più di lui: capo cannoniere della Serie A e Scarpa d'Oro. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei è difficile concepire la staffetta forzata che il ct Mancini met3a in atto come quella di ieri: Belotti titolare e solo mezz'ora di gioco per il bomber della Lazio. L'Italia non ha mai avuto in attacco un centravanti da 36 gol e se Immobile avesse una squadra che gioca per lui, modello Lazio, di certo riuscirebbe a rendere meglio. Con l'Olanda partirà di scuro titolare ma questa alternanza, che all'epoca in cui era giocatore neanche Mancini non accettava con Baggio prima e poi con Zola, rischia di diventare un boomerang.

