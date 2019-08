Italia, Mancini studia i club di Serie A: Lazio pronta a offrire tre giocatori

Mai come stavolta il mercato ha uno spettatore interessato: Roberto Mancini, che guarda al prossimo Europeo come possibile riscatto dell'Italia dal Mondiale mancato. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, per ora le scelte dei club della Serie A non stanno aiutando il ct della Nazionale: in 4 tra le prime 6 classificate dello scorso campionato gli italiani sono una rarità e quei pochi non sempre fanno parte del gruppo dei potenziali 23 per Euro 2020. Nella formazione tipo della Juventus ci sono solo Chiellini e forse Bernardeschi, in quella del Napoli Di Lorenzo potrebbe aggiungersi a Meret e Insigne ma non dovrà sbagliare un colpo. Nell’Atalanta, dove Masiello è in bilico, l’unico certo del posto è Gollini. Nel Milan sono al momento Donnarumma, Romagnoli e Calabria gli italiani dell'undici titolare. Dall'Inter ci si aspetta qualcosa da Sensi, Barella e Nuraghi, mentre la Roma ha qualche papabile profilo in più (Florenzi, Spinazzola, Pellegrini, Zaniolo, Cristante). Dal canto proprio, la Lazio è pronta a offrire alla Nazionale tre giocatori: Immobile, Acerbi e Lazzari. Sarà una lunga stagione in cui Mancini farà le proprie valutazioni, già la prima pausa per le Nazionali a settembre potrà essere indicativa.

