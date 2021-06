Italia - Svizzera, le pagelle dei quotidiani: Immobile come Vieri nel 2002

Italia spettacolo. Come contro la Turchia gli azzurri dominano anche la Svizzera, rifilandole un altro 3-0. Qualificazione agli ottavi già in tasca, contro il Galles servirà almeno un punto per il primo posto nel girone. Pagelle altissime su tutti i quotidiani, e non potrebbe essere altrimenti. Protagonista assoluto Manuel Locatelli, autore di una storica doppietta (terzo italiano a riuscirci). Valutazione alta anche per Ciro Immobile, al secondo gol in due partite dell'Europeo, quinto consecutivo nelle ultime 5 da titolare. Una partenza del genere in un grande torneo per un attaccante zzurro mancava da Vieni nel 2002. Le pagelle dei quotidiani.

CORRIERE DELLO SPORT - Donnarumma 6,5; Di Lorenzo 7, Bonucci 7, Chiellini 6,5 (dal 25' Acerbi 6,5), Spinazzola 7; Barella 6 (dall'86' Cristante sv), Jorginho 8, Locatelli 9 (dall'86' Pessina sv); Berardi 7,5 (dal 70' Toloi 6,5), Immobile 7,5, Insigne 7,5 (dal 70' Chiesa 6,5). CT. Mancini 8.

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Donnarumma 6,5; Di Lorenzo 7, Bonucci 7, Chiellini 6,5 (dal 25' Acerbi 6,5), Spinazzola 7; Barella 6,5 (dall'86' Cristante sv), Jorginho 7,5, Locatelli 8 (dall'86' Pessina sv); Berardi 7 (dal 70' Toloi 6), Immobile 6,5, Insigne 6 (dal 70' Chiesa 6). CT. Mancini 7,5.

LEGGO - Donnarumma 6,5; Di Lorenzo 7, Bonucci 7, Chiellini 6,5 (dal 25' Acerbi 6,5), Spinazzola 7,5; Barella 6,5 (dall'86' Cristante sv), Jorginho 7, Locatelli 8,5 (dall'86' Pessina sv); Berardi 7,5 (dal 70' Toloi 6,5), Immobile 7, Insigne 7 (dal 70' Chiesa 6,5). CT. Mancini 8.

