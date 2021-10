Italia – Svizzera, si gioca all’Olimpico: il campo sarà monitorato costantemente

RASSEGNA STAMPA - Italia – Svizzera del 12 novembre, valida per la qualificazione al Mondiale del 2022, si giocherà all’Olimpico. Il nodo riguardante le condizioni del campo, a causa delle troppe gare ravvicinate (Nazionale Rugby, Lazio-Salernitana e Italia – Svizzera) frenava la Figc e preoccupava non solo Mancini ma anche Sarri. La questione, così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, si è risolta con la concessione da parte di Sport e Salute alla Federazione per effettuare un sopralluogo sul campo per sincerarsi delle condizioni. Il prato dell’Olimpico è in ripresa, lo hanno confermato i giardinieri dell’impianto e sarà costantemente monitorato anche in relazione alle condizioni atmosferiche. Le soluzioni prese in considerazione, eventualmente, sono le seguenti: semplice risistemazione, rifacimento totale del manto e rizollatura.

PERCHÉ L’OLIMPICO – La posizione geografica dell’Olimpico consente uno spostamento non troppo gravoso sia per la nazionale italiana sia per quella svizzera. Inoltre la capienza permette di avere un pubblico maggiore e quindi maggiori incassi, senza pericolo di contestazioni.

