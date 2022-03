Italia, Zoff: "La Macedonia del Nord è superabile. Non falliremo"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

RASSEGNA STAMPA - Dino Zoff, ex allenatore e presidente della Lazio ha espresso le proprie sensazioni in merito alla sfida di domani tra Italia e Macedonia del Nord. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, Zoff ha sottolineato: «Direi proprio che la Macedonia del Nord è un avversario superabile. Da prendere con le molle, come tutti, ma dovremmo farcela. Però io vedo bene anche la finale, che sia contro il Portogallo o contro la Turchia: non ho mai “scelto” un avversario, le cose vadano come devono andare. Abbiamo avuto già due occasioni per qualificarci, questa è la terza e non la falliremo. Con la Svizzera, andata e ritorno, e con l’Irlanda del Nord non è andata bene, ma ci presentiamo sempre da campioni d’Europa. Tiriamo fuori il nostro meglio, come storicamente sappiamo fare quando siamo nelle difficoltà. A Mancini gli faccio un grande “in bocca al lupo”. Sarebbe importante andare al Mondiale per lui e per tutti noi. Superiamo la Macedonia, possiamo far bene anche dopo».