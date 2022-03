Julio Velasco: "Conosco Mancini dai tempi della Lazio, sono contento che..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Julio Velasco commenta la decisione di Mancini di rimanere sulla panchina della Nazionale. Il tecnico argentino, leggenda della pallavolo ricordato come l'allenatore dell'Italia (la generazione di fenomeni) ed ex dirigente di Lazio e Inter, ha detto ai microfoni de Il Messaggero: "Conosco Mancini dai tempi della Lazio. Gli ho mandato un messaggio dopo la sconfitta con la Macedonia e sono contentissimo che abbia preso questa decisione. Lui ha sempre creduto nella nazionale e per questo mi piace. Il successo più importante ottenuto da Roberto all’europeo non è stato vincere, ma credere nel successo”.