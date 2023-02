Juve, spunta un video del pm: "Tifo Napoli e sono antijuventino". Ma nel 2016...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Stavolta non sono intercettazioni ma un video a rialzare un polverone sul caso Juventus e l'inchiesta Prisma. Ciro Santoriello, il pubblico ministero che ha dato vita all'operazione avrebbe infatti ammesso di "odiare la Juventus" e di essere un "antijuventino". Secondo quanto riporta la rassegna di Radiosei, il filmato sarebbe stato girato al termine di un convegno, in cui pronuncia queste parole: "In una società di calcio non sono bravo se faccio gli utili, ma se contestualmente agli utili vinco anche gli scudetti: questo a volte si presenta come un rapporto di incompatibilità tra le due cose. Io non è che segua... sì, vabbè, lo ammetto: sono tifosissimo del Napoli e odio la Juventus! Detto ciò: da tifoso per me è importante il Napoli, da pubblico ministero invece... sono antijuventino! Cioè contro i ladrocini in campo!". C'è un precedente però nel 2016 in cui Santoriello archiviò una denuncia per falso in bilancio a carico della Juventus, segno che nonostante la sua fede calcistica il pm sia solito dare priorità alla giustizia e alla professionalità.