L'Italia con 36 gare consecutive senza ko diventerebbe unica al mondo

RASSEGNA STAMPA - Questa sera torna in campo l'Italia per continuare il suo percorso valido per le qualificazioni al Mondiale del 2022 in Qatar. Reduce dal pareggio contro la Bulgaria, come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, l'Italia di Mancini può battere stasera il record mondiale di Brasile e Spagna, restando imbattuta per la 36ª partita di fila. La Nazionale italiano dopo il pareggio contro la Bulgaria è a quota 35 gare consecutive senza ko: 27 vittorie 8 pareggi con 88 gol fatti e 12 subiti. Basterà un pareggio contro la Svizzera per stabilire il primato assoluto, anche se non tutti sono d’accordo.

I NUMERI - Alcune testate giornalistiche scrivono che la striscia brasiliana è di 36 incontri, fidandosi di un’importante agenzia di statistiche (Opta), ma questo non risulta essere così, perché un 2-2 del 27 settembre 1995 contro la Romania B dev’essere depennato dalla lista. Zagallo schierò una squadra sperimentale (11 giocatori su 12, a partire dal portiere Dida, erano al massimo alla quarta presenza), ma soprattutto gli avversari erano, appunto, una squadra B: proprio a partire dall’allenatore, perché in panchina c’era Staicu e non il ct ufficiale Iordanescu.

Nessuno dei 14 romeni impiegati contro il Brasile aveva giocato tre settimane prima in Polonia per le qualificazioni europee, nessuno giocò contro la Francia due settimane dopo; e 7 su 14 non collezionarono mai una presenza in Nazionale, perché la Federcalcio romena non considera ufficiale quella partita. Il Brasile sì, ma i numeri sudamericani sono sempre da prendere con le pinze. Per la Fifa non era un incontro tra Nazionali A, quindi la striscia del Brasile (1993-96) è di 35 incontri: 29 vittorie 6 pareggi (81 gol fatti e 16 subiti). I dati della Spagna recitano invece: 32 vittorie e 3 pareggi con 73 gol messi a segno e 11 incassati. Per il resto, stasera l’Italia sarà messa alla prova. Gli basterà non perdere per diventare unica al mondo, oltre che campione d'Europa.

