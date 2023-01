La Gazzetta dello Sport: "De Ketelaere - Correa, oltre 60 milioni buttati"

Il quotidiano in rosa punge Milan e Inter e punta il dito sugli acquisti del belga e dell'argentino che non stanno rendendo come previsto...

RASSEGNA STAMPA - Milan e Inter sono i due club che più di tutti hanno deluso in questa prima parte di stagione. Rossoneri e nerazzurri hanno virato con punti in meno rispetto alla passata stagione e hanno rispettivamente 12 e 13 lunghezze da recuperare al Napoli. Numeri parzialmente giustificati dalla qualificazione agli ottavi di Champions League e, per quello che riguarda la squadra di Inzaghi, dalla vittoria in Supercoppa. A finire sul banco degli imputati sono due giocatori in particolare: De Ketelaere e Correa. Il belga è ancora a secco, mentre l'argentino non è mai decisivo. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport definisce gli oltre 60 milioni spesi per i due come denaro buttato. Sull'argentino il quotidiano in rosa scrive che confida nell'orgoglio del calciatore e aggiunge: "Inzaghi non riesce più ad accenderlo. Alla Lazio viaggiava alla media di 10 gol a stagione, 30 in tre annate. All’Inter 6 gol totali nel 2021-22 e 3 reti complessive nel 2022-23. [...]. Correa è sempre più marginale nell’Inter inzaghiana . Non si sintonizza neppure più sulle frequenze di Lautaro Martinez, argentino come lui, amico e compagno di nazionale. Pare avviato a un precoce tramonto, ma non può finire così, a 28 anni. Presumiamo che sia una questione di testa, lo deduciamo da certe posture rinunciatarie, il linguaggio del corpo non mente. Correa non crede più in quello che fa o si sente estraneo all’Inter, e non sappiamo che cosa sia peggio. Offre un rendimento al ribasso nonostante lo alleni Simone Inzaghi, il tecnico che più lo ha capito in questi anni. L’illusione della prima al Bentegodi nell’agosto 2021 è involuta in disillusione, San Siro interista ha smesso di credere in Correa e spera che Marotta e Ausilio riescano a piazzarlo altrove, cosa non semplice a meno di non mettere in conto una discreta minusvalenza".