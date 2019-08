La Lazio blinda Correa: clausola super per l'argentino

Un top player merita una clausola da top player. La Lazio, dopo una stagione esaltante, si coccola El Tucu Correa. A luglio il ritocco del contratto e una blindatura da giocatore importantissimo. Come riporta la rassegna di Radiosei, il club ha inserito nel nuovo accordo una clausola rescissoria da 70 milioni di euro. Questa è la valutazione dell’ex Siviglia, preso da Tare nella passata stagione a 16 milioni di euro più bonus. Il suo valore si è moltiplicato. Correa sta impressionando anche in questo inizio di stagione: è il bomber delle amichevoli estive, ha segnato 12 volte in 7 match, nessuno come lui. Uomo imprescindibile, la Lazio lo ha blindato.

