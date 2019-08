Lazio, buon compleanno Danilo Cataldi: gli auguri della società

AUGURI CATALDI - Danilo Cataldi compie oggi 25 anni. Il centrocampista della Lazio è nato a Roma il 6 agosto 1994 ed è cresciuto calcisticamente nell'Ottavia, la squadra del suo quartiere, prima di trasferirsi in biancoceleste. Ha esordito in Serie A con l'aquila sul petto nel gennaio del 2015. Ha all'attivo anche i prestiti a Crotone, Genoa e Benevento, ma con la Lazio si è tolto le più grandi soddisfazioni della sua carriera. Uno scudetto Primavera e la Coppa Italia in prima squadra del maggio scorso hanno arricchito il suo palmares. Oggi è uno dei punti fermi di Inzaghi. La società, che è pronta a ufficializzare il rinnovo contrattuale, ha fatto gli auguri al proprio numero trentadue. Di seguito il messaggio sul sito ufficiale e sull'account di Instagram:

"Danilo Cataldi, centrocampista biancoceleste, oggi spegne 25 candeline. Dal Presidente, dalla Società, dallo staff e da tutti i tifosi, i più sentiti auguri di buon compleanno".