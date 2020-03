La Lazio sbarca su S05: un fantacalcio rivisitato dai francesi

Il calcio è fermo, in attesa che la pandemia coronavirus rallenti. La Lazio nel frattempo ha stretto una nuova partnership con Sorare, un'azienda francese che ha prodotto un nuovo gioco chiamato S05. Con il supporto della piattaforma Ubisoft, si formano squadre composte da cinque carte 'blockchain' ufficiali (portiere, difensore, centrocampista, attaccante e jolly). Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, il funzionamento è simile al fantacalcio, ma il punteggio non viene calcolato rispetto al voto in pagella dei giocatori, bensì al ruolo, minuti giocati, falli subiti ed effettuati, gol segnati, assist... L'elemento ulteriore è dato dalla 'scarsità' della carta che privilegia quelle più rare. La piattaforma è accessibile dal sito Sorare.com e l'accordo con i biancocelesti segue quelli con Juventus, Roma e Napoli.