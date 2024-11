La Lazio scopre il gol su tiro da fuori: può essere un'arma in più

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - E con Zaccagni arriva anche il primo gol su tiro da fuori. Prima della rete che ha portato alla vittoria di Monza, la Lazio in questa stagione non aveva ancora segnato da fuori area. Come sottolinea il Corriere dello Sport, ad ora sono arrivati 36 gol totali (25 in campionato e 11 in Europa League) e l'unico da fuori è stato proprio quello di Zaccagni. Con il capitano si è sbloccata anche questa nuova arma, grazie a una conclusione potente e precisa nel primo tempo, a cui Turati non è arrivato neanche con lo sguardo.

Dall'esordio stagionale il 18 agosto alla sfida contro il Porto, i gol sono arrivati tutti entro i 16 metri: calci di rigore (Zaccagni, Castellanos), punizioni o angoli concretizzati (Gila, Taty, Patric, Romagnoli), percussioni centrali o appoggi semplici a tu per tu con il portiere. Il tiro da fuori è una specialità di diversi singoli della rosa, eppure prima del 10 novembre non era ancora arrivato. Zaccagni ha inaugurato, ora va imitato per aiutare la Lazio ancor di più, specialmente in situazioni di gioco difficili.