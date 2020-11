La Lazio si affida a Mikinkovic: contro lo Zenit voglia di rivalsa

Ancora una volta la Lazio si aggrapperà a lui: al Sergente Milinkovic-Savic. Come la scorsa settimana a Bruges la squadra di Inzaghi è partita alla volta della Russia senza alcuni giocatori importanti: Immobile e Leiva su tutti oltre che a Luis Alberto. Per questo il serbo è chiamato ad una grande prova nel match di questa sera contro lo Zenit che può servirgli anche una piccola rivincita personale. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei solo due mesi fa a Mosca Serbia e Russia si sono scontrate in Nations League e proprio due giocatori dello Zenit sono stati i protagonisti: doppietta di Dzyuba e rete di Karavaev per il 3-1 definitivo. Mlinkovic era stato in campo per 65' e non ha gradito l'esultanza sfrenata al triplice fischio del match. Questa sera potrà rifarsi e ne ha tutta l'intenzione.

