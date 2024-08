La Svezia piange Eriksson: proposti due stadi da intitolargli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - È la notizia della settimana. Non si parla d'altro in Italia, figuriamoci in Svezia. Il paese nativo di Sven-Goran Eriksson piange la scomparsa di una delle figure più importanti e influenti della sua storia. Sono giorni davvero tristi, tutti ricordano ciò che ha fatto in carriera sin dagli inizi nel nord d'Europa. Da qui è arrivata la proposta di intitolare allo svedese due stadi, ovvero quello del Degerfors e del Göteborg, i club dove ha mosso i suoi primi passi da allenatore. Un omaggio senza precedenti, a riportarlo è La Gazzetta dello Sport.