Lazio, 125 anni di grandi eroi e uomini indimenticabili

Il 9 gennaio è il giorno della festa dei laziali. L'edizione odierna del Corriere dello Sport analizza stamattina i punti e le figure più importanti di questo cammino straordinario, nato da Luigi Bigiarelli nel 1900 a Piazza della Libertà. Impossibile non citare Sante Acherani, Fulvio Bernardini che debuttò a 13 anni. Tra le figure più importanti, ovviamente, il generale Giorgio Vaccaro, contrario alla fusione con la Roma. Numerosissimi i nomi che hanno portato la Lazio ad essere una delle realtà più belle e gloriose d'Italia e d'Europa: Piola, Maestrelli, Chinaglia, Frustalupi, Wilson, Frustalupi, fino ai nomi di oggi Hernanes, Klose, Lulic, Radu, Ciro Immobile e tantissimi altri indimenticabili. La Lazio vive in Vincenzo Paparelli, in Gabriele Sandri, in Sergio Cragnotti, in Eriksson, in Mihajlovic. La Lazio vive nel cuore di chi l'ha resa grande e in chi ogni giorno ne fa un vanto e un modo di vivere.