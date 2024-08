Lazio, 600 curve in più contro il Venezia? Cosa sta succedendo

RASSEGNA STAMPA - Una notizia importante per Lazio e Roma che potrebbe cambiare in corsa questa stagione. Lo stadio Olimpico avrà 600 posti in più di capienza. Ne è convinta l'edizione odierna de La Repubblica che spiega come le due Curve dell'impianto capitolino viaggiano verso l'ampliamento. L’ok del prefetto Lamberto Giannini c’è già. Ora si attende il parere favorevole della Commissione di vigilanza che si esprimerà lunedì prossimo. Il provvedimento è stato discusso ieri mattina nel corso del comitato per l’ordine e la sicurezza in prefettura. Ad avanzare la richiesta è stata il club di Dan Friedkin attraverso una pec inviata alla segreteria della prefettura da Carlo Feliziani, Head of Stadium Operations della società giallorossa. Alla richiesta è seguita anche quella della Lazio.

A ridurre la capienza nelle due curve dell’Olimpico per motivi di sicurezza era stato nel 2016 l’allora prefetto Franco Gabrielli. Il piano, che introdusse le barriere tra i settori, ridusse drasticamente la capienza della curva Nord e della Sud, che passarono entrambe da 8700 posti a 7500. Le richieste delle due squadre. I due club già lo scorso anno avevano avuto l'aumento di altri 300 posti e la stessa cosa accadrà quest'anno portando la capienza a 8100 per curva. La cosa curiosa è che la capienza ridotta delle due curve è valida solamente per le partite di Roma e Lazio, come da indicazioni del prefetto Gabrielli. Per tutte le altre manifestazioni dentro l’impianto del Foro Italico - rugby, atletica, partite della Nazionale e concerti - i biglietti a disposizione degli organizzatori sono sempre 8500. La motivazione esclusivamente calcistica era per «questioni di sicurezza».