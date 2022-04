Lazio, a Genova torna Pedro: ballottaggio con Felipe e Zaccagni

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Pedro per il rush finale. La Lazio riabbraccia lo spagnolo assente con il Sassuolo per squalifica. Ha sfruttato la sosta lunga per rigenerarsi e lasciarsi definitivamente alle spalle i problemini fisici che lo affliggono da Udine. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei l'ex Barcellona e Chelsea nelle ultime cinque partite di campionato è partito soltanto una volta titolare (nel derby) ed è subentrato per tre volte. Il ruolino di marcia che aveva avuto tra agosto e dicembre ha subito una flessione: nel girone d'andata Pedro aveva realizzato sette gol, mentre nel 2022 ha colpito soltanto il Napoli. Tra le vittime della prima parte di stagione c'è proprio il Genoa, da cui il classe '87 spera di ripartire per trascinare la Lazio in Europa.

BALLOTTAGGI - Il rientro di Pedro riaccende il ballottaggio sugli esterni d'attacco. Lo spagnolo, Felipe Anderson e Zaccagni, in tre per due maglie: nelle ultime occasioni, soprattutto a causa di problemi fisici, Sarri ha preferito tenersi il suo pupillo a gara in corso. Addirittura lo stesso attaccante in una recente intervista ha dato l'assenso alle scelte del tecnico, considerando lo stato di forma dei compagni. Stavolta Pedro potrebbe tornare dal 1', fresco delle tre settimane di pausa. Sarri vuole sfruttare al massimo tutte le sue carte.