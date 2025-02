Lazio, a tutto Rovella: assist e verticalizzazioni, manca solo il gol

RASSEGNA STAMPA - Rovella vive le partite con lo spirito di antichi guerrieri. La passione e la forza che mette ogni volta che scende in campo con la maglia biancoceleste non smette mai di stupire ed è ormai sotto gli occhi di tutti. A Roma ha trovato la sua casa e il suo legame con la Lazio cresce ogni giorno. Non è attratto da offerte estere, vuole restare in biancoceleste "a vita" e incarna perfettamente lo spirito laziale. Anche i compagni, come Castrovilli ha raccontato dopo esser passato al Monza, hanno fatto loro il suo motto: “Come dice Rovella, la Lazio ti entra dentro, ti sceglie”.

Dopo aver saltato la sfida d’andata, domani contro il Napoli ci sarà. Come sottolinea il Corriere dello Sport, gli manca solo il gol: la rete annullata a Parma ancora brucia, ma continua a lavorare per migliorare il tiro, così come ha fatto con passaggi e verticalizzazioni. Il suo assist a Dele-Bashiru e il 100% di precisione nei passaggi a Cagliari dimostrano la sua crescita. Tra i centrocampisti più attivi del campionato, domani, assieme a Guendouzi, sfiderà Anguissa e Lobotka in una battaglia decisiva in mezzo al campo.

Rovella è un talento moderno con un’anima antica. Già anni fa Conte aveva notato il suo potenziale e ora lo affronterà da avversario, sapendo di trovarsi di fronte un guerriero pronto alla battaglia.