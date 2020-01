Lazio, Acerbi stacanovista: sempre titolare nell'ultimo anno

Campionato, Coppa Italia, Europa League, Supercoppa Italiana e le amichevoli. Francesco Acerbi non si perde nulla. Vuole vivere la Lazio a 360 gradi e non ha mai la voglia di tirarsi indietro. Lo sa bene anche il mister Simone Inzaghi che si è battuto per avere il centrale che sul campo sta ripagando la fiducia. Ace è l'intoccabile della retroguardia. Come sottolinea l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il difensore non ha mai saltato un match dal 27 gennaio 2019. Dopo l'espulsione rimediata a Napoli, infatti, il giocatore saltò il match dell'Olimpico contro la Juventus. Da allora 52 match ufficiali disputati e dieci amichevoli tutte dal primo minuto per un totale di 62 incontri. A queste si aggiungono anche tre partite con la Nazionale di Mancini per far salire il conto a 65. Numeri importanti per lui che è uno dei leader del gruppo. Anche domenica, in una sfida complicata come il derby, ha preso per mano la squadra segnando anche la rete del pareggio e sfruttando al meglio la papera di Pau Lopez. I tifosi della Lazio lo amano e hanno fatto del Leone uno dei loro beniamini. Adesso parte la seconda fase della stagione con le aquile che devono confermare un posto in Champions e, vista la classifica, sognare qualcosa in più. Acerbi è pronto a trascinare ancora i suoi per non smettere di sognare.