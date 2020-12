Lazio, Acerbi stringe i denti: il Leone vuole esserci contro il Napoli

Il Leone è un combattente, è uno che raramente si arrende e che è sempre al centro della battaglia. Francesco Acerbi vuole essere in campo domenica sera all'Olimpico contro il Napoli. Il numero 33 non può tirarsi indietro in un momento così delicato per la squadra. In questa partita la Lazio si gioca una buona fetta di stagione e contare sulla presenza di Acerbi sarebbe importantissimo. Il difensore biancoceleste ha riportato uno stiramento al flessore della coscia destra nella gara interna contro il Verona e a Benevento si è sentita la sua assenza da leader difensivo. Come riporta la rassegna di Radiosei, 'ex Sassuolo proverà a stringere i denti e ad accorciare i tempi di recupero, ma Inzaghi non prenderà rischi. Lo manderà in campo solo al 100% della condizione anche perché mercoledì prossimo c'è il Milan a San Siro.

