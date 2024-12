Lazio, adesso è vera emergenza a centrocampo: i nomi per il mercato

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Adesso è vera emergenza a centrocampo. Non che nelle scorse settimane con l'assenza di Vecino non lo sia stata, ma si è sempre pensato che potesse tornare con l'Inter, al massimo contro il Lecce. Invece un nuovo stop, più grave, costringe l'uruguaiano a stare fermo ancora, presumibilmente per un paio di mesi. Questo è ciò che traspare dalle ultime indiscrezioni, ma se ne saprà di più prossimamente. La società ora più che mai deve intervenire sul mercato, ma servirebbe una soluzione immediata prima di gennaio: l'unica attualmente possibile sembra il reintegro di Basic, almeno fino all'apertura del calciomercato.

Come scrive il Corriere dello Sport, la Lazio ha sempre il problema della lista avendo tutti gli slot per gli over 22 occupati. Si era ipotizzata anche la cessione o rescissione di Castrovilli per liberare un posto, ma questa eventualità non è nei piani del calciatore e quindi la società dovrà optare per un under 22.

Le alternative sono diverse, ma i nomi che fino a 24 ore fa erano più quotati sono quelli di Atangana del Reims, che però ha rinnovato fino al 2027, di Fazzini dell'Empoli, il cui costo è circa 20 milioni di euro, Casadei, che sembra più vicino al Monza e AIvyn Sanches del Losanna, ma che però potrebbe partire solo a giugno. Ciò che è certo è che ci sarà un vertice con Baroni, con Fabiani e la società che hanno altri nomi nascosti per aiutare il tecnico.