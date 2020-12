Lazio, Akpa Akpro sempre protagonista: su 15 partite ne ha saltata solo una

Arrivato quest'estate estate in prova, ci ha messo pochissimo a convincere tutti in quel di Auronzo. Akpa Akpro è la vera sorpresa di quest'anno. La Lazio ha trovato in lui la prima alternativa ai titolarissimi del centrocampo. Alternativa si fa per dire, perché se andiamo a vedere i numeri dell'ivoriano, ci accorgiamo che Inzaghi lo utilizza quasi sempre: dall'inizio dell'anno ne ha saltata solo una (ne ha giocate 15 su 16): unica assenza nella pesante sconfitta contro la Sampdoria (3-0). La più grande soddisfazione è stata sicuramente l'esordio con gol in Champions a Dortmund.

Il suo impatto nelle gare è sempre determinante: grinta, cattiveria e precisione. Akpa Akpro sta davvero sorprendendo tutti. Questa sera contro il Verona - come riporta la rassegna di Radiosei - potrebbe essere la sua occasione per giocare dal 1'. Luis Alberto infatti non sta nella migliore condizione e Inzaghi potrebbe quindi dare una maglia da titolare all'ivoriano, che non ha alcuna intenzione di fermarsi adesso, proprio sul più bello.