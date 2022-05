Lazio, all’Olimpico un Verona carico: caccia al record di punti

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - L’impegno contro l’Hellas Verona non sarà una passeggiata per la Lazio che ha bisogno almeno di un pareggio per centrare il quinto posto qualora la Roma riesca a vincere contro il Torino. I gialloblù, reduci da un’annata decisamente positiva, sono andati oltre le più rosee aspettative centrando la salvezza con largo anticipo e rimanendo in pianta stabile nella parte sinistra della classifica.

TASSELLO FINALE – Teoricamente gli uomini di Tudor non avrebbero più nulla da chiedere a questo torneo ma, come riporta la rassegna di Radiosei, possono ancora inseguire un importante traguardo. Vincendo contro la Lazio, i veneti si porterebbero a quota 55 superando il precedente record di punti della stagione 2013/2014 quando chiusero a 54 punti. Dunque chi pensa che Simeone e compagni siano già in vacanza si sbaglia di grosso. D’altronde il Verona è la squadra che lo scorso anno senza avere nulla da giocarsi estromise il Napoli dalla Champions League. La Lazio è avvisata. Il sonoro 4-1 dell'andata deve servire da lezione.

