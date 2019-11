Lazio, assist più gol: il trio delle meraviglie occupa il podio della Serie A

Se la Lazio è terza, il merito è di tutti gli interpreti in campo. Eppure ci sono tre pedine che nel corso delle partite si sono rivelate devastanti: Immobile, Luis Alberto e Correa. La mole di gioco prodotta dai biancocelesti è impressionante, e viene finalizzata a meraviglia quando il pallone arriva lì davanti. Lo spagnolo inventa, Immobile e Correa gonfiano la rete. Ma gli ultimi due spesso si trasformano anche in abili uomini da ultimo passaggio. Insomma, uno scambio alla pari che finisce sempre nello stesso modo: gol per la Lazio. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, la statistica che riguarda l’abbinamento degli assist con i gol è chiara: i tre occupano interamente il podio della Serie A. Al primo posto ovviamente spadroneggiano Luis Alberto - Immobile, lo spagnolo ha servito ben 4 passaggi vincenti al bomber partenopeo. Al secondo posto si piazzano Luis Alberto - Correa, per il Tucu sono stati tre invece gli assist al bacio. Il terzo posto continua a tingersi di biancoceleste, con i 3 suggerimenti di Immobile per il compagno di attacco argentino. In Serie A solamente la coppia Duncan - Berardi ha tenuto il passo, con 3 combinazioni finite in rete. Un altro primato balza subito agli occhi. La Lazio detiene il secondo miglior attacco con 30 gol, e ben 24 di questi sono stati segnati con assist. Relativamente a questo dato la squadra di Inzaghi si piazza prima, l’Atalanta è seconda a quota 20 e il Napoli terzo a 17. Una vera e propria orchestra che non vuole smettere di suonare.

