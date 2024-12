Lazio-Atalanta, carissime nemiche: la storia di una rivalità nata di recente

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Si sta avvicinando il big match tra Lazio e Atalanta, in programma domani 28 dicembre alle 20.45 allo Stadio Olimpico. Si tratta di una sfida che ha acquisito una pesante rivalità solo da poche stagioni. Si può dire che tutto sia nato il 21 agosto 2016, quando sotto la guida di Inzaghi la Lazio affrontava la prima Atalanta di Gasperini: 4-3 per la Lazio, con esordio di Immobile, poi da lì 18 gare e un bilancio abbastanza equilibrato: 7 vittorie per l'Atalanta, 5 pareggi e 6 successi biancocelesti.

Come riporta il Messaggero, questa sfida spesso viene accesa da polemiche, ma anche da svolte. Basti pensare alla finale di Coppa Italia del 2019, vinta dalla Lazio ma in cui c'è stato il fallo di mano di Bastos, non fischiato e reclamato più volte da Gasperini nel corso del tempo, o alla stagione 19/20, quando la Lazio sotto di 3-0 rimontò 3-3, dando l'inizio a una cavalcata emozionante fermata solo dal covid.

La Lazio è più avanti nei trofei vinti dal 2016, ma a differenza della Dea è a secco da 4 anni; dal canto suo, l'Atalanta ha alzato al cielo l'Europa League, e vista la prestigiosità del trofeo si può dire che ha pareggiato i conti. I bergamaschi sono avanti nelle qualificazioni Champions (4 contro 2), eppure il cammino in campionato è stato pressoché identico: 580 punti per la Lazio, 589 per l'Atalanta. La Dea è avanti per gol segnati (629 - 577) e per quelli subiti (378 - 394), ma i biancocelesti lo sono per clean sheet (99 - 97). Non resta che lasciare la parola al campo e vedere come si evolverà la storia.