Lazio - Atalanta | Patric e il forfait dell'ultimo momento: il motivo

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Non c'era neanche Patric in panchina ieri sera. Baroni ha affrontato l'Atalanta con soli cinque giocatori di movimento. I problemi di infermeria sono diventati pesanti nelle ultime settimane e - a sorpresa - si è aggiunto il forfait del centrale spagnolo, che ha tolto ulteriori alternative all'allenatore. Ha seguito lo stop di Lazzari: il terzino ha evitato la lesione muscolare, è stato controllato alla vigilia del match contro la formazione di Gasperini, e ora si punta a ritrovarlo per il derby del 5 gennaio. Al contrario dell'ex Spal, Patric aveva regolarmente partecipato alla rifinitura di venerdì, rientrando quindi nell'elenco dei convocati. Poi, secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, ha accusato un'influenza intestinale, l'ennesima di questa stagione per la rosa biancoceleste. Le indisponibilità sono aumentate e preoccupano in vista della sfida con la Roma. Come anticipato, Vecino tornerà direttamente intorno alla metà di marzo, Pedro ne avrà per circa 15 giorni per una lesione di basso grado alla coscia destra, Noslin - nonostante si tratti "solo" di un trauma contusivo distorsivo a carico della caviglia destra, rimane in fortissimo dubbio per il derby.

TORNA ALLA HOMEPAGE