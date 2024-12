Lazio - Atalanta, quasi 45mila spettatori all'Olimpico. E per il derby...

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Domani l’Atalanta alle 20:45, poi la Roma il 5 gennaio di nuovo alle 20:45. Due sfide a alta tensione che in palio mettono più di tre punti. La Lazio spera di chiudere al meglio il 2024 e iniziare positivamente il 2025 cercando di mantenere il passo avuto finora e per farlo, anche in queste occasioni, potrà contare sul supporto del proprio pubblico.

Ci sarà uno stadio degno delle grandi occasioni, in entrambi i casi. Per la partita contro la Dea, riporta Il Corriere dello Sport, a ieri erano 14mila i biglietti venduti a cui si devono aggiungere 29.036 abbonati. Il totale provvisorio conta 43.000 spettatori, ma non si esclude che possano aumentare nelle prossime ore così da poter superare anche quota 45mila. Resta di fatto il terzo miglior risultato stagione del botteghino dopo quelli ottenuti con Milan e Inter. A proposito del derby invece, sono 17.300 i biglietti messi a disposizione dei laziali. Nel giro di pochissime ore dall’apertura della vendita libera sono stati polverizzati, Curva Nord e Distinti Nord sono esauriti. Il numero dei tagliandi venduti, riferisce il quotidiano, a ieri sera era aumentato a 16.000 e dunque, restano ancora 1.300 posti liberi in Tribuna Monte Mario.

