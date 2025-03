Lazio, attesa per gli esami di Castellanos: si spera nel rientro in Europa

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - La Lazio che torna in campo dopo la sosta deve fare i conti con il nuovo infortunio di Valentín Castellanos. I numeri parlano chiaro: senza l'argentino la Lazio ha collezionato 3 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte, tra cui le due umiliazioni contro Inter (0-6) e Bologna (5-0).

L’attaccante, che stando al Messaggero sarebbe rientrato in anticipo di 15 giorni rispetto ai 40 previsti per il suo precedente infortunio, si è fermato nuovamente, questa volta per uno stiramento al polpaccio destro, e non dovrà fare sforzi nei prossimi giorni per non allungare ulteriormente il suo recupero.

Come racconta il quotidiano, nella giornata di oggi sono previsti nuovi esami per Castellanos, i quali forniranno un quadro più chiaro sulla sua situazione e permetteranno di quantificare il suo rientro in campo. L’obiettivo resta quello di tornare disponibile per l’andata dei quarti di Europa League contro il Bodø/Glimt il 10 aprile, ma soprattutto per il derby contro la Roma appena tre giorni dopo.