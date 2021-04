Lazio, attesa per Luiz Felipe: ecco quando potrebbe tornare

Milan alle spalle, testa al Genoa. La Lazio è attesa da sei finali e in questo momento della stagione nessuna gara è scontata o facile. Mister Inzaghi domenica dovrà fare a meno di Acerbi, squalificato, e ridisegnare una difesa senza il suo interprete migliore. Con molta probabilità sarà Hoedt ad avere una chance oppure Parolo potrebbe essere arretrato dietro come è già accaduto in questa stagione. Luiz Felipe, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, non è ancora al 100%. Il brasiliano è mancato tantissimo in questa seconda parte di campionato, continua ad allenarsi a parte forse potrà sedere in panchina domenica ma senza forzare. La speranza è quella di poterlo vedere a Firenze o al massimo nella partita successiva contro il Parma.

