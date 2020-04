Lazio, aver tenuto i giocatori a Roma può essere un vantaggio: ecco perché

Alle 12 di oggi si terrà un'assemblea straordinaria di Lega, ovviamente in videoconferenza, per discutere con l'Assocalciatori sul taglio degli stipendi dei professionisti dopo il mancato accordo tra Aic e club e per cercare soluzioni per la ripresa della Serie A. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, la frangia capitanata da Claudio Lotito e Aurelio de Laurentiis spinge da tempo affinché le squadre possano tornare ad allenarsi già da metà aprile, ovviamente con protocolli graduali e adatti a tutelare al meglio la salute di giocatori e addetti ai lavori. In questo senso, aver tenuto i propri calciatori in Italia in questo periodo di quarantena potrebbe costituire un vantaggio non da poco per la Lazio: a differenza di Juventus e Inter, che hanno lasciato che gran parte della rosa andasse all'estero durante l'epidemia, i biancocelesti hanno infatti fuori dai confini italiani i soli Lulic, Lukaku e Proto. Una situazione che in caso di ripresa degli allenamenti sarebbe decisamente favorevole perché non costringerebbe il club a quarantene preventive per i giocatori rientranti in Italia, permettendo dunque agli uomini di Inzaghi di allenarsi regolarmente sin da subito.

CALCIOMERCATO LAZIO, MANOVRE A CENTROCAMPO

DIECI MILIONI PRONTI PER HAGI JR

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE