Lazio, Baroni come Conte: il giudizio sugli allenatori della Serie A

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Dieci giornate sono poche per dare un giudizio definitivo sull'operato di un allenatore. Però, quantomeno, è possibile farsi un'idea parziale. Il Messaggero ha dato un voto a questa prima parte di stagione ricca di sorprese. Sul tetto della classifica, per distacco, ci sono Marco Baroni e Antonio Conte. Il mister biancoceleste è il vero e proprio artefice del cammino della Lazio e merita questa posizione. Era già da Panchina d’Oro nelle ultime due stagioni: Spalletti e Inzaghi avevano vinto lo scudetto, ma è stato molto più difficile salvare il Lecce e soprattutto il Verona. Discorso diverso per Antonio Conte: se l'impatto di Baroni stupisce, quello di Conte a Napoli meno. La squadra probabilmente non diverte, ma vince. E a Conte questa è l’unica cosa che interessa. Di seguito la lista completa dei voti assegnati dal quotidiano:

CONTE 9

BARONI 9

GASPERINI 8

PALLADINO 8

RUNJAIC 8

INZAGHI 7.5

D'AVERSA 7

FABREGAS 7

PECCHIA 7

THIAGO MOTTA 6

JURIC 6

NESTA 6

GILARDINO 6

VANOLI 6

ZANETTI 6

ITALIANO 6

FONSECA 5

GOTTI 5

NICOLA 5

DI FRANCESCO 5