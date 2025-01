Lazio | Baroni, Dele-Bashiru e quel piano fallito nel derby

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - "Dele-Bashiru lo stiamo costruendo, secondo me più basso parte e meglio lavora. Ha un gioco e un'attitudine diversa. Pedro e Dia invece sanno ricevere quella palla tra le linee, Dele-Bashiru ha caratteristiche diverse. Oggi non è dipeso da quello, anzi. Siamo mancati di ritmo, questa squadra funziona se ha ritmo e se ha un giocatore tra le linee", così Marco Baroni dopo la sconfitta nel derby, dalla pancia dell'Olimpico in conferenza stampa. Nel derby di Roma, la Lazio è entrata subito in difficoltà, risultando senza ritmo, mancavano le distanze giuste, compattezza risultando mal posizionata con spazi enormi, tanto che i giallorossi entravano facilmente con palla verticale.

La Roma è infatti andata in gol 4 contro 3 in tutte e due le azioni. In questo, si inserisce, come riporta il Corriere dello Sport, l'equivoco di cui tanto ha parlato Baroni nel post-partita, in merito all’impiego di Dele-Bashiru, non abituato a muoversi da trequartista come Dia e Pedro. Il nigeriano non ha aiutato la Lazio a sviluppare la manovra e a lavorare da terzo centrocampista come con l’Atalanta. Certamente, non è responsabile dell’errore di valutazione e Baroni lo ha spiegato: meglio se guarda la porta e parte da lontano.